Con l’estate ormai alle porte, Camurrìa – ristorante e pizzeria nel cuore di Tre Fontane – si prepara a una nuova stagione fatta di sapori autentici, convivialità e tramonti sul mare. E per accogliere al meglio i tanti ospiti che sceglieranno il nostro tratto di costa per le loro vacanze apre la ricerca di personale di sala e aiuto cuoco da inserire nel team. Un lavoro stagionale, certo, ma anche un’esperienza intensa e coinvolgente, in un ambiente giovane, dinamico e curato, dove ogni dettaglio – dal piatto alla mise en place – racconta amore per la tradizione e passione per l’accoglienza.

Camurrìa cerca persone sorridenti, intraprendenti e pronte a mettersi in gioco, con un po’ di esperienza nel settore o anche solo con tanta voglia di imparare. La conoscenza del servizio al tavolo e la disponibilità a lavorare nei fine settimana sono sicuramente un plus, ma ciò che davvero fa la differenza è l’attitudine: il desiderio di fare squadra e regalare agli ospiti un’esperienza da ricordare.

Chi è interessato può contattare direttamente i numeri 327 381 2132 e 329 859 4565. L’annuncio di lavoro è rivolto a candidati di entrambi i sessi, ai sensi della Legge 903/77.

AUTORE. Giacomo Moceri