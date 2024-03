Il ristorante Nerocento di Partanna cerca figure da assumere. Il titolare è alla ricerca di personale per il servizio di sala. Nerocento offre un’idea di ristorazione concepita più come esperienza di gusto e per tutti i palati, fatta di piatti semplici e creativi ma fortemente siciliani che inducono alla riconoscibilità di ogni ingrediente. Si richiede massima serietà e disponibilità. Gli interessati possono programmare colloqui contattando il numero 3409351188. La ricerca è rivolta ad ambosessi ai sensi della L.903/77 e L.125/91.

