Una rissa nata per il presunto furto di un portafogli. È quello che è successo ieri sera in piazza Dante a Castelvetrano, dove sono rimasti coinvolti due italiani e due migranti. Da quello che i poliziotti del Commissariato di Castelvetrano hanno potuto accertare il furto sarebbe stato commesso dagli italiani e così la reazione da parte dei due migranti. Sul posto sono arrivate alcune volanti e i quattro sono stati già individuati. Al momento il portafogli non è stato ancora trovato.

AUTORE. Redazione