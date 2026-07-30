Due ambulanze del 118 sono intervenute nella notte a Marinella di Selinunte in seguito alla segnalazione di una violenta lite nei pressi della via degli Argonauti. Tre feriti, di cui uno in prognosi riservata, sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale “Vittorio Emanuele II” di Castelvetrano. All’arrivo nell’area d’emergenza i feriti presentavano evidenti ferite da arma da taglio. I carabinieri di Castelvetrano, intervenuti sul posto, stanno cercando di risalire a cosa sia accaduto.