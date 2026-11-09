Dopo l’ultima rissa di sabato scorso al Sistema delle piazze di Castelvetrano ora i titolari dei due pub – Cafè d’Aragona e Cusà – chiedono maggiori controlli. La zuffa è avvenuta tra migranti di origine tunisina e quando i locali avevano già chiuso. Uno scontro con coltelli e finanche un martello che ha spedito in ospedale due tunisini mentre i carabinieri hanno avviato le indagini ascoltando i protagonisti della rissa. I gestori dei locali, però, sono preoccupati: «Da dopo l’estate la presenza di questi giovani migranti in piazza si è fatta quasi giornaliera – dice Manuel Corso del Cafè d’Aragona – e bivaccano soprattutto nella zona sotto l’arco che conduce in via Bartolomeo Amari. Con sé portano bottiglie di birra e di alcolici e capita che litigano tra di loro anche in maniera molto grave. Per il centro storico della città e per i nostri stessi clienti non è certo una bella cosa». A confermare quanto detto da Manuel Corso è anche Giulia Lombardino che gestisce da 3 anni “Cusà”: «È necessario intervenire prima che sia tardi – dice – perché in piazza, grazie ai nostri locali, si è creato un bell’ambiente e danneggiarlo con le liti sarebbe un peccato. Con alcuni di questi migranti siamo riusciti a dialogare, ma non con tutti. Altri sono sconosciuti che si aggregano e poi si rendono protagonisti di risse».