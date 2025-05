Ieri sera a Tre Fontane si è registrata una rissa nella zona del centro, dove insistono i locali notturni. Ancora senza che la stagione estiva sia iniziata, secondo Forza Italia c’è già «preoccupazione per l’aumento delle risse che si verificano nella nostra frazione». Lo scrive il segretario locale Andrea Moceri in una nota diramata oggi. «Ciò crea un clima di insicurezza e disagio per i cittadini e rischia di compromettere la qualità della vita nel nostro territorio», dice Moceri. L’appello è all’Amministrazione comunale affinché si attivi e chieda «un intervento urgente per garantire il ripristino della sicurezza e la tranquillità».

Sulla rissa di ieri sera si sa poco. Ma non sarebbe la prima, perché già, nelle settimane passate, sarebbe successo qualche altro diverbio notturno. «Speriamo che si possa trovare una soluzione che non danneggi i commercianti già alle prese con problemi noti, evitando restrizioni eccessive come la chiusura anticipata dei locali o il divieto di vendita di alcolici dopo una certa ora». L’appello è per rafforzare la vigilanza, «anche attraverso la richiesta di supporto dell’Esercito, per garantire la sicurezza dei cittadini».

AUTORE. Redazione