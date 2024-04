Dopo il lancio in marzo del nuovo marchio BOINER, dedicato agli arredi su misura per interno, Gaspare Mirrione S.p.A. (azienda storica del settore legnami e strutture in legno) fa un passo in più: per contrastare il clima di incertezza generale – dovuto in primis alla situazione internazionale – e andare incontro alle esigenze della clientela, lancia l’opzione “All you can take”.

Sulla falsa riga del noto “All you can eat” dedicato al sushi – in vista dell’estate e della riapertura di case vacanze, locali e strutture ricettive – l’Azienda dà la possibilità di rinnovare i propri spazi ad un budget deciso dal cliente che comprende pacchetti arredi per interno ed esterno con sconti dedicati. Per chi è in fase di ristrutturazione, si ricorda la possibilità di usufruire del Bonus mobili per l’acquisto di arredi e grandi elettrodomestici. Dettagli al seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-mobili/infogen-bonus-mobili-cittadini

Gaspare Mirrione S.p.A. è altresì portavoce attivo della Transizione Green Europea (Green Deal), grazie alla progettazione e realizzazione delle case in legno in bioedilizia che consentono di raggiungere un ottimo risparmio energetico (puntando sul naturale isolamento termico del legno e su infissi all’avanguardia), tempi di lavorazione e montaggio più rapidi, minore quantità di energia utilizzata nella fase di realizzazione e conseguentemente abbattimento dei costi, benessere abitativo tramite la scelta di materie prime certificate e sicure. Tali iniziative sono finalizzate al risparmio e al comfort della clientela. Per ricevere la consulenza gratuita dei tecnici e dei consulenti aziendali, è possibile chiamare i seguenti numeri 0924 45265 / 351 9079641 o recarsi presso Gaspare Mirrione S.p.A. a Castelvetrano in C.da Strasatto.

AUTORE. Redazione