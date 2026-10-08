Anche quest’anno la Riserva naturale “Grotta di Santa Ninfa” partecipa alla Giornata nazionale delle famiglie al Museo. Domenica 11 ottobre in Riserva si terrà una mattina speciale all’insegna della natura, dell’esplorazione e del divertimento con i laboratori del programma “Cronache della Terra: un viaggio tra le rocce”, alla scoperta della geologia e della biodiversità del nostro territorio. Le attività sono rivolte a bambini e bambine (fascia d’età 7-11 anni) e alle loro famiglie, e si svolgeranno al Centro Esplora ambiente al Castello di Rampinzeri di Santa Ninfa. Dalle 10 alle 12,45 i laboratori e le visite guidate.

“Siamo felici di ospitare anche quest’anno la Giornata nazionale delle famiglie al museo al Centro, il nostro museo naturalistico e geologico inaugurato nel 2016 e pensato proprio per esplorare, giocare, incuriosire – afferma Giulia Casamento, direttrice della Riserva – oggi è sempre più necessario ritrovare il contatto con la natura e diffondere conoscenze ambientali anche attraverso il gioco, la partecipazione, il divertimento, e per questo abbiamo programmato speciali laboratori didattici a tema geologico che sono certa sapranno coinvolgere i piccoli partecipanti”. La partecipazione alle attività è gratuita, ma la prenotazione è obbligatoria, per iscriversi occorre cliccare il link inserito nel qr code in locandina.