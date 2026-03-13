A seguito delle particolari condizioni meteo, per ragione di sicurezza, la gara Karting in programma sul circuito cittadino di Castelvetrano il prossimo fine settimana è stata rinviata. Lo ha comunicato Associazione PKS Italia Motorsport che ha promosso l’evento con il patrocinio del Comune di Castelvetrano. Erano previsti circa 100 piloti professionisti, provenienti da tutto il territorio regionale e nazionale. La nuova data sarà comunicata nei prossimi giorni.

Le strade interessate alla manifestazione sono: Piazza Regina Margherita; Via Selinunte ; Via Giovanni Meli; Via Largo Ungheria; Via Marteri di Ungheria e Via Sciacca. Si tratta di una manifestazione Nazionale, facente parte del “Trofeo Nazionale circuiti cittadini Aci kart 2025”.