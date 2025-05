Nuove tecnologie per la cura delle Rino-sinusiti croniche all’ospedale Sant’Antonio Abate. E’ ora possibile trattare, all’Unità operativa complessiva di Otorinolaringoiatria – unico reparto presente all’interno dell’Azienda sanitaria provinciale di Trapani – i pazienti affetti da rino-sinusiti croniche, complicate o meno da poliposi nasale, grazie a una nuova soluzione di chirurgia endoscopica TAC- guidata.

Questa innovativa metodica consente agli operatori di eseguire interventi chirurgici con maggiore precisione ed accuratezza, tenendo conto delle molteplici varianti anatomiche dei seni paranasali e delle specificità dei quadri patologici, in quanto ogni atto operatorio deve essere personalizzato in base alle esigenze del singolo paziente.

Il cuore di questa nuova tecnologia risiede in un sistema di navigazione basato su un sofisticato software che permette di analizzare e mappare i seni paranasali, individuando con precisione i percorsi di drenaggio naturale. Durante l’intervento chirurgico le immagini radiologiche /TAC e quelle endoscopiche vengono integrate e sovrapposte in tempo reale, guidando l’operatore passo dopo passo. Dopo l’intervento il paziente ha la possibilità di accedere ad un ambulatorio specializzato dedicato alla gestione del decorso post-operatorio. In particolar modo in caso di recidive, legate alla cronicità della patologia, è possibile essere sottoposti ad un trattamento farmacologico innovativo con anticorpi monoclonali.

