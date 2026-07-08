E’ stata sottoscritta tra il Comune di Castelvetrano ed il Comitato di Castelvetrano della Croce Rossa Italiana l’accordo per la gestione, la valorizzazione, la fruizione e il miglioramento dell’accessibilità dell’area boschiva del Boschetto di Selinunte, con accesso da via Marco Polo, che conduce alla spiaggia sottostante l’Acropoli del Parco Archeologico di Selinunte. La convenzione, firmata dal Sindaco e dal Presidente della Croce Rossa Italiana – Comitato di Castelvetrano, è il risultato della collaborazione tra il Comune di Castelvetrano e la Direzione del Parco Archeologico di Selinunte, guidata dal dott. Felice Crescente.

L’accordo consentirà di garantire, tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00 (già a partire da lunedì 6 luglio 2026) servizi essenziali quali la pulizia e la cura dell’area, la riattivazione dei servizi igienici, le docce, un’area giochi per bambini, una zona d’ombra, il servizio di primo soccorso con personale qualificato e defibrillatore, oltre a interventi dedicati all’accessibilità delle persone con disabilità per facilitare l’accesso alla spiaggia dell’Acropoli. Un intervento concreto che restituisce decoro, sicurezza e servizi a uno dei luoghi più suggestivi del litorale di Selinunte, valorizzando un accesso storico alla spiaggia dell’Acropoli e rendendolo sempre più accogliente per cittadini e visitatori.