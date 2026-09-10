Il Movimento 5 Stelle di Castelvetrano rivendita la titolarità della ristrutturazione del rifugio sanitario di Castelvetrano dove sono stati spesi oltre mezzo milione di euro. Salvatore Di Benedetto, coordinatore locale del partito, in una nota, chiede uno stop ai ritardi e di sapere quando «finisce questa storia». Lo stanziamento delle somme che hanno portato alla ristrutturazione del rifugio è avvenuto durante l’amministrazione comunale guidata dal pentastellato Enzo Alfano. Un intervento da 548.509 euro. Lavori che, secondo il M5S, ad oggi non hanno consentito ancora la riapertura del rifugio. Ultimo step verso la riapertura è la gara su Mepa che il comandante della Polizia municipale Giuliano Panierino sta svolgendo per attrezzare il laboratorio medico, secondo la prescrizione dell’Asp Trapani. «Abbiamo contribuito a portare a Castelvetrano le risorse necessarie. Oggi chiediamo all’Amministrazione di dimostrare di essere capace di trasformarle subito in una struttura perfettamente funzionante. Perché ottenere un finanziamento è il primo passo. Utilizzarlo bene, completare l’opera e garantire il servizio ai cittadini è il vero risultato», scrive Di Benedetto. Per il M5S, se da un lato si aprirà il rifugio, dall’altro il Comune continua a spendere soldi per mantenere i cani ospitati nei canili fuori Castelvetrano.