Il servizio di raccolta degli ingombranti a Castelvetrano riprenderà gradualmente, per permettere di smaltire prima le prenotazioni accumulate durante la sospensione e poi accogliere le nuove richieste. Anche il conferimento diretto presso l’autoparco sarà regolato in modo da evitare code, assembramenti e attese inutili.

Evasione delle vecchie prenotazioni: A partire da mercoledì 6 agosto, riprenderà la raccolta delle prenotazioni effettuate prima della sospensione del servizio. Come di consueto, gli avvisi per l’esposizione degli ingombranti saranno inviati entro la sera precedente al ritiro con le seguenti avvertenze:

-​solo le utenze che ricevono l’avviso sono autorizzate ad esporre i rifiuti per l’asporto;

-​si prega di non inviare solleciti o ulteriori richieste di conferma, oltre a quella eventualmente già effettuata nei giorni scorsi in preparazione alla riattivazione del servizio.

Nuove prenotazioni: Sarà possibile effettuare nuove prenotazioni a partire da lunedì 11 agosto. Si invita a non telefonare o inviare messaggi WhatsApp prima di tale data, per evitare il sovraccarico del Numero Verde 800 126795 e garantire un servizio efficiente per tutti.

Conferimento diretto presso l’autoparco: A partire da mercoledì 6 agosto, sarà possibile conferire i rifiuti ingombranti direttamente presso l’autoparco, dal lunedì al venerdì, in fascia oraria dalle 7:30 alle 10:30, con un massimo di 30 utenze ammesse al giorno. Per evitare assembramenti e lunghe attese, sarà attivato un sistema eliminacode, che funzionerà nel seguente modo:

All’arrivo, l’utente dovrà scendere dal veicolo e ritirare un tagliando numerato:

a.​ Le prime 30 utenze potranno accedere al conferimento nella stessa mattinata.

b.​ Le utenze con numero oltre il 30 potranno conservare il tagliando, valido per il giorno successivo: ad esempio, i numeri da 31 a 60 saranno ammessi il giorno seguente, e così via.

Ogni giorno, sulla pagina Facebook del Gestore Sager srl : https://www.facebook.com/profile.php?id=100004645515353 sarà pubblicato il gruppo di numeri che potrà accedere il giorno successivo (es. da 61 a 90), in modo da evitare spostamenti inutili o errori di giornata.

La pagina Facebook verrà costantemente aggiornata per indicare il primo giorno utile disponibile per il conferimento diretto.

Si raccomanda di presentarsi per il ritiro del biglietto numerato senza portare con sè i rifiuti, così da evitare carichi non necessari nel caso non si venga ammessi allo scarico quel giorno.

Il rispetto di queste semplici regole permetterà di gestire il servizio in modo ordinato, evitando tentativi di conferimenti a vuoto.

