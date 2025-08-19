Dal giorno di ferragosto sono presenti alcuni cumuli di rifiuti che gente incivile ha abbandonato sulla spiaggia nei pressi dell’Acropoli di Selinunte, in particolare nella zona adiacente al lido Zabbara. Si tratta di un luogo di straordinario valore storico, paesaggistico e naturalistico: un sito che attira visitatori da ogni parte del mondo. “Vedere invece rifiuti abbandonati vicino le dune rappresenta non solo un danno all’ambiente – commenta il cittadino che ha inviato le foto – ma anche un’offesa alla memoria e alla dignità di uno dei patrimoni più preziosi della nostra Sicilia”

“La cura e la pulizia di questo tratto di costa – aggiunge il cittadino – non dovrebbero essere affidate al caso né alla buona volontà di singoli cittadini, ma dovrebbero costituire una priorità costante per le istituzioni . Solo con un impegno regolare e condiviso sarà possibile restituire alla spiaggia dell’acropoli il decoro che merita“. Ci auguriamo che queste immagini possano contribuire a sensibilizzare opinione pubblica ed enti competenti, affinché vengano attivati interventi rapidi ed efficaci.