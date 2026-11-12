Si è tenuta nei giorni scorsi la prima riunione del “Tavolo tecnico di studio ed analisi del fenomeno ambientale” a Castelvetrano, la cui costituzione era stata accolta nelle scorse settimane dall’intero consiglio comunale, con la piena collaborazione dell’Amministrazione comunale. All’incontro, promosso dalla predetta sezione ambiente del Partito Democratico, erano presenti la consigliera Monica Di Bella (Pd), Rifondazione comunista, un rappresentante del Movimento 5stelle, una delegazione del circolo Legambiente Crimiso, una delegazione della Proloco guidata dal suo presidente e Alfonso La Rosa. I lavori sono stati aperti dall’esposizione della proposta “Da rifiuto a risorsa” presentata dal Pd e approvata all’unanimità dal consiglio comunale nelle scorse settimane e incentrato sull’obiettivo di raggiungere un’efficace gestione dei rifiuti con un sistema di premialità per i cittadini virtuosi, il perseguimento del miglioramento della qualità ambientale e sociale e la realizzazione di punti di raccolta, prioritariamente per le borgate di Triscina e Marinella.

L’assemblea ha deciso di monitorare da subito l’avvio della nuova gestione con l’obiettivo, tra gli altri, di riuscire a realizzare isole ecologiche e l’introduzione del sistema premiante con il naturale compenso della riduzione della tariffa per i cittadini virtuosi. Tra gli argomenti discussi anche la questione relativa al decoro urbano con il recupero di spazi degradati e la realizzazione di “oasi di verde” con la piantumazione di piante autoctone, indicate da Alfonso La Rosa tra quelle già nella disponibilità del Corpo Forestale.