La condotta del metano che si rompe per l’incendio di rifiuti e conseguenze che potevano essere più gravi di quelle che si sono verificate. È successo ieri sulla strada statale 115, nei pressi di Mazara del Vallo, dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo. Nel canalone secco era stati buttati rifiuti che sono andati a fuoco. Così le fiamme hanno iniziato a surriscaldare il tubo da dove passava il metano che, a un certo punto, si è rotto. La fuoriuscita del metano ha creato il cosiddetto fenomeno del jet fire. A scopo precauzionale è stata chiusa la via Maranzano e lo stesso ponte. Sul posto, oltre i vigili del fuoco, sono intervenuti i tecnici dell’azienda del metano per chiudere il passaggio del combustibile proprio in quel tratto.

AUTORE. Redazione