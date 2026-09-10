Micro-discariche, rifiuti abbandonati e aree degradate nel centro urbano, nelle periferie e nelle borgate. È questa la situazione sulla quale accende i riflettori la neocostituita sezione Ambiente del Partito Democratico di Castelvetrano, che ha scelto proprio il tema del decoro urbano per la sua prima iniziativa. Dopo aver documentato diverse situazioni di degrado presenti sul territorio, il gruppo avanza una serie di proposte che puntano a migliorare la raccolta differenziata e, contemporaneamente, a premiare economicamente i cittadini più virtuosi.

Tra le iniziative suggerite c’è la realizzazione di “isole ecologiche intelligenti”, nuovi punti di conferimento da collocare in zone strategiche della città e in prossimità delle aree pedonali. Strutture che, nelle intenzioni dei promotori, dovrebbero essere facilmente utilizzabili anche dagli anziani e dalle persone con maggiori difficoltà.

Il punto centrale della proposta riguarda però l’introduzione di un sistema di premialità collegato alla quantità di rifiuti correttamente differenziati. Il principio indicato dal PD è semplice: «Più differenzi e maggiore è lo sconto», prevedendo quindi una tariffa incentivante capace di trasformare il comportamento virtuoso del cittadino in un possibile risparmio sulla tassa dei rifiuti.

L’intervento proposto riguarderebbe anche i cestini presenti nelle strade di Castelvetrano. La sezione Ambiente chiede la progressiva sostituzione di quelli più vecchi con modelli dotati di scomparti separati per vetro, plastica, carta e rifiuti organici, così da consentire la differenziazione anche dei piccoli rifiuti prodotti mentre ci si trova fuori casa. L’obiettivo dichiarato è aumentare la percentuale di raccolta differenziata e contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti, cercando allo stesso tempo di ottenere benefici economici per la collettività.

«L’inciviltà minaccia la nostra salute e il decoro urbano, non possiamo restare a guardare», sottolineano dalla nuova sezione Ambiente del PD di Castelvetrano, che invita ad affrontare il problema attraverso strumenti che rendano più semplice e conveniente per i cittadini conferire correttamente i propri rifiuti.