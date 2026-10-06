L’incarico legale che il sindaco Giovanni Lentini ha affidato all’avvocato Vito Salvatore Buffa, per difendere il Comune nel ricorso presentato dall’ex comandante della Polizia municipale Antonio Ferracane, è finito al centro di un’interrogazione consiliare presentata da Enza Viola. Il 20 ottobre prossimo si terrà la prima udienza dinnanzi al giudice del lavoro. Il sindaco, nonostante l’avvocatura comunale, ha affidato l’incarico a un esterno per una ipotesi di conflitto di interessi. Non era successo – rileva Enza Viola – nel 2024, quando in un procedimento promosso dallo stesso Ferracane nei confronti del Comune, l’ente affidò la difesa all’avvocato Francesco Vasile, in organico in Comune. «Quali sono state le motivazioni specifiche e puntuali che hanno indotto l’Amministrazione comunale a conferire ad un legale esterno? Quale conflitto di interesse ci sarebbe con l’avvocatura comunale? Il Segretario comunale ha prodotto una relazione o un parere in merito alla sussistenza del predetto conflitto di interessi?», tutti interrogativi contenuti nel documento depositato agli atti dalla consigliera Enza Viola.