Mattinata di disagi per gli utenti di Revolut, la banca digitale utilizzata da milioni di clienti in Europa. Dalle prime ore di oggi, martedì 20 ottobre, sono state segnalate difficoltà nell’accesso ai servizi online, nell’utilizzo dell’applicazione e nell’esecuzione di alcune operazioni bancarie, tra cui i bonifici.

Secondo i dati raccolti dal portale Downdetector, che monitora le interruzioni dei servizi digitali, intorno alle 9 di questa mattina si è registrato un picco di oltre 1.500 segnalazioni di malfunzionamento. Nel dettaglio, il 40% delle segnalazioni riguarda difficoltà di accesso al sito web, il 39% problemi con l’applicazione mobile e l’11% disservizi relativi alla possibilità di effettuare bonifici. Le anomalie non interesserebbero soltanto l’Italia, ma anche altri Paesi europei, provocando disagi per gli utenti che utilizzano Revolut per la gestione quotidiana del denaro, i pagamenti e i trasferimenti bancari.

La società ha confermato ufficialmente l’esistenza dei problemi attraverso i propri canali social, rassicurando i clienti sulla sicurezza dei loro risparmi e delle informazioni personali. «Stiamo attualmente vivendo un’interruzione del servizio che sta interessando più servizi. Possiamo confermare che tutti i fondi e i dati dei nostri clienti sono al sicuro», ha comunicato Revolut.

La banca digitale ha inoltre precisato che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il normale funzionamento della piattaforma. «Stiamo lavorando per risolvere il problema da quando è stato identificato questa mattina e ci scusiamo con chiunque ne sia stato colpito e per qualsiasi inconveniente causato», si legge nella comunicazione diffusa dalla società.

Al momento non sono state indicate le cause dell’interruzione né comunicati tempi precisi per il completo ripristino dei servizi. L’episodio evidenzia le difficoltà che possono verificarsi quando una piattaforma bancaria digitale subisce un’interruzione, impedendo temporaneamente agli utenti di accedere ai propri conti o di effettuare operazioni finanziarie. Resta quindi alta l’attenzione degli utenti in attesa di aggiornamenti ufficiali da parte di Revolut sul ritorno alla piena operatività dei servizi.