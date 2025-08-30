Torna ad essere accessibile il Parco Giochi “Del Sole” realizzato da un gruppo di genitori nella lottizzazione Saporito nei pressi dello campo di calcio “Franco Lombardo”. Sono stati infatti portati a termine negli scorsi giorni i lavori di scerbatura eseguiti dal personale comunale sotto il coordinamento della VI Direzione Organizzativa “Verde Pubblico” del Comune di Castelvetrano.

Grazie alla convenzione stipulata con il Nucleo Operativo Emergenze (NOE) inoltre sono state messe in sicurezza alcune aree che presentavano pericolo per la pubblica incolumità come la rimozione dei tronchi delle palme presenti nei marciapiedi di Viale Roma, irrimediabilmente compromesse dall’attacco del punteruolo rosso nei mesi scorsi.

Lavori che rientrano nel piano organico di cura e manutenzione del verde cittadino che, a breve, interesserà anche la sistemazione degli alberi di Viale Roma e di Viale Vittorio Veneto, con l’obiettivo di restituire alla comunità spazi pubblici decorosi, sicuri e pienamente fruibili.