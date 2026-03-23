Quello che si profila – con lo scrutinio di 44779 sezioni su 63740 in Italia – è la vittoria del no per il referendum confermativo costituzionale che ha portato alle urne gli italiani lo scorso week-end. In vantaggio, coi dati parziali diffusi, vede avanti il no col 54,20%, mentre il sì si attesta al 45,80%. Anche in Sicilia – risultato di 1376 sezioni scrutinate su 5306 – vede avanti il no con 61,47%, mentre il sì si attesta al 38,53%. Intanto in Italia alcuni Collettivi hanno annunciato manifestazioni. Sulle pagine social di gruppi come “Potere al Popolo” vengono diffusi cartelli con la scritta: «Ha vinto il no! Meloni dimissioni». Al momento sono state organizzate manifestazioni (oggi, dalle 18) a: Bologna, Brescia, Caserta, Cuneo, Grosseto, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pavia, Perugia, Pisa, Roma, Torino, Verona.