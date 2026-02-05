Realtà sanitaria indipendente, altamente strutturata e orientata all’eccellenza, attiva nel territorio di Castelvetrano e provincia, ricerca un/una farmacista abilitato/a da inserire in un progetto professionale ad alto valore tecnico e prospettico, con focus sull’area galenica. La selezione è rivolta a professionisti che non cercano semplicemente un posto, ma un percorso di crescita stabile e qualificante.

Si richieste: Laurea in Farmacia o CTF con abilitazione; Competenze galeniche consolidate oppure forte orientamento alla specializzazione; Padronanza delle preparazioni magistrali e officinali (o reale interesse ad acquisirla); Elevato senso di responsabilità, precisione e metodo; Attitudine al lavoro strutturato, alla qualità e al rispetto delle procedure

La proposta professionale prevede: Inserimento iniziale con contratto a tempo determinato, finalizzato a stabilizzazione a tempo indeterminato; Inquadramento economico competitivo, commisurato al profilo e alle competenze; Percorso di crescita professionale reale, con possibilità di diventare figura di riferimento in ambito galenico; Contesto serio, riservato, con standard operativi elevati e visione di medio-lungo periodo

Sede di lavoro: Castelvetrano (TP)

Destinatario: lavoro.castelvetrano@gmail.com

Oggetto: Offerta Lavoro farmacista 2026

La ricerca è rivolta a candidati ambosessi (L.903/77).

È garantita assoluta riservatezza in tutte le fasi