Un minore di Partanna è stato arrestato dai carabinieri in ottemperanza a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni di Palermo. Il giovane è accusato di rapina. Il provvedimento scaturisce dalle risultanze investigative di un’indagine condotta dai militari di Partanna, relativa ad una rapina perpetrata tramite minaccia con un coltello lo scorso agosto. Nella circostanza il giovane, dopo aver minacciato la vittima, si è fatto consegnare il telefono cellulare. Il giovane è stato ora trasferito presso il carcere Malaspina di Palermo.