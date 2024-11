La notte scorsa una ragazza di 22 anni è precipitata dal balcone del suo appartamento al terzo piano a Mazara del Vallo. Soccorsa d’urgenza dal 118, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Abele Ajello e successivamente trasferita presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo a causa delle gravissime ferite riportate: fratture multiple e emorragie interne. Le sue condizioni sono critiche. I carabinieri di Mazara sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto, analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltando i testimoni. Al momento, tutte le ipotesi rimangono aperte. Il padre della ragazza, sul proprio profilo Facebook, ha pubblicato un appello: “Amici una preghiera per mia figlia che lotta contro la vita e la morte”.

AUTORE. Redazione