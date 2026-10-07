Il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci entra in “Sud chiama Nord”. L’annuncio è avvenuto oggi all’Assemblea Regionale Siciliana durante una conferenza stampa convocata dal leader del movimento, l’onorevole Cateno De Luca. Quinci, che attualmente è anche presidente del Libero Consorzio provinciale di Trapani, ha aderito al movimento e con lui anche il collega di Valderice Francesco Stabile e il consigliere comunale di Marsala Michele Gandolfo. La “pedina” di Salvatore Quinci è una mossa delle manovre che De Luca sta facendo in tutta la Sicilia, in vista delle prossime elezioni regionali. «Ritengo doveroso, e corretto politicamente, motivare la mia adesione, e del gruppo che rappresento, al progetto di Sud Chiama Nord. La considero una scelta in linea ed in piena sintonia con la mia esperienza di Sindaco e di Presidente del Libero Consorzio Comunale di Trapani. A spingermi verso questa nuova fase sono i pilastri ideali e programmatici del Movimento e del suo leader, onorevole Cateno De Luca», ha dichiarato Salvatore Quinci. Che aggiunge: «la sfida del Governo di liberazione, fuori dagli schemi, e contro i vecchi schemi, mi rimanda e mi consente di ricordare la genesi del mio impegno politico ed amministrativo. Le mie due elezioni al Comune, e quella alla Provincia, hanno scardinato un sistema consunto, che puntava a riproporre metodi e soluzioni ormai in crisi irreversibile».