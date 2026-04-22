Visita istituzionale, questa mattina, a Castelvetrano del nuovo Questore di Trapani, dott. Egidio Di Giannantonio. Il Questore, accompagnato dalla dirigente del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Castelvetrano, dott.ssa Giulia Martinelli, è stato accolto presso Palazzo Pignatelli dal Sindaco, avv. Giovanni Lentini. All’incontro ha preso parte anche il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi. Originario de L’Aquila, il dott. Di Giannantonio si è insediato lo scorso 1° aprile quale nuovo Questore di Trapani, subentrando al dott. Giuseppe Felice Peritore, collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età.

Nel corso del cordiale colloquio è stata ribadita la solidità dei rapporti istituzionali tra il Comune e le Forze dell’Ordine, fondati su collaborazione e reciproca sinergia. Nel confronto sono state inoltre evidenziate le principali criticità del territorio, nell’ottica di un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza e vivibilità della comunità.

Al termine dell’incontro, il Sindaco ha omaggiato il Questore con un prestigioso volume dedicato a Selinunte, in edizione limitata, quale simbolo dell’identità storica e culturale della città.