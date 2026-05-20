Al teatro Selinus di Castelvetrano si è svolto l’evento conclusivo del progetto teatrale promosso dall’Istituto comprensivo “Lombardo Radice-Pappalardo” in collaborazione con la sezione Anpi Castelvetrano-Campobello. In scena è stato portato “Se siamo qui e non altrove…”, opera di Maria Carmela Mugnano, già vincitrice del Premio Selinunte 2024. Le classi coinvolte, seguite dalle docenti Maria Cristina Azzarito, Giovanna Ingoglia e Francesca Leone, tra i banchi hanno seguito un percorso didattico incentrato su uno dei periodi più complessi della nostra storia nazionale: l’occupazione nazifascista e la Resistenza. Il testo messo in scena, infatti, è dedicato alla memoria di quattro uomini dello Stato, Lodovico Vigilante, Nicola Amodio, Annibale Tonelli e Domenico Tosetti, poliziotti della Questura di La Spezia durante gli anni bui dell’occupazione nazifascista. Piuttosto che limitarsi a eseguire gli ordini, scelsero di aiutare degli ebrei a espatriare, protessero i perseguitati e collaborarono con la Resistenza, pagando questa scelta con la deportazione nel lager di Mauthausen. A introdurre la messa in scena è stata la preside Maria Rosa Barone. Sul palco anche i rappresentanti dell’Anpi e l’assessore comunale Monia Rubino.