Dal 24 al 27 settembre Palermo diventa un grande crocevia di parole, storie, musica, cinema e teatro con la prima edizione di LOGOS. Parole dal Mediterraneo, il nuovo festival culturale internazionale diretto dalla scrittrice Nadia Terranova. Quattro giorni di incontri negli spazi di Parco Villa Filippina, nel cuore della città, con un programma che riunisce circa 150 ospiti e 200 appuntamenti tra presentazioni di libri, dialoghi, spettacoli teatrali, concerti, proiezioni cinematografiche, divulgazione scientifica e approfondimenti dedicati all’enogastronomia.

LOGOS nasce con l’ambizione di andare oltre la formula tradizionale del festival letterario. L’obiettivo è creare un laboratorio multidisciplinare nel quale linguaggi differenti possano incontrarsi e contaminarsi, partendo dalla Sicilia e dal Mediterraneo per costruire un dialogo aperto con culture e sensibilità provenienti da altri luoghi del mondo.

«Palermo, cioè Panormo, la città “tutta porto”, incarna la sua etimologia e diventa approdo di culture mediterranee e non solo, città di condivisione, scambio e apertura», spiega la direttrice artistica Nadia Terranova. «Valorizziamo le radici per aprire l’isola al futuro». Da Jonathan Coe a Paolo Giordano, i grandi nomi di LOGOS. Particolarmente ricco il parterre degli ospiti. A Palermo arriveranno, tra gli altri, Jonathan Coe, Paolo Giordano, Stefania Auci, Michele Mari, Giulia Caminito, Marco Balzano, Roberto Alajmo, Gianni Riotta, Valentino Picone, Maylis de Kerangal, Claudia Durastanti, Iaia Forte, Francesca Giannone, Romana Petri, Costanza DiQuattro e Nicoletta Verna.

Il programma è stato immaginato come un grande albero mediterraneo. Alle sue “radici” trovano spazio gli appuntamenti dedicati alla Sicilia, al mare e alle contaminazioni culturali, insieme agli incontri sulle genealogie letterarie e sul rapporto tra scrittrici e romanzo storico.

Il presente passa invece attraverso LOGOS Cinema, LOGOS Teatro e LOGOS Musica, con spettacoli, concerti e proiezioni, mentre la sezione LOGOS Scienza aprirà una finestra anche sull’astronomia. Con “Cucine dal Mediterraneo” spazio inoltre ai sapori e alla cultura gastronomica del Mare Nostrum. Lo sguardo verso il futuro sarà affidato alla letteratura contemporanea e agli incontri dedicati ad ambiente, femminismo, mondo digitale, guerre e grandi questioni del nostro tempo. Non mancherà uno spazio specificamente pensato per bambini e adolescenti con LOGOS Kids.

Musica, teatro e cinema – Il festival non vivrà soltanto di libri. Tra gli appuntamenti musicali figurano il concerto dei Lero Lero, collettivo palermitano formato da Alessio Bondì, Donato Di Trapani e Fabio Rizzo, la cantautrice e pianista Giulia Mei e diversi DJ set.

Il programma teatrale e cinematografico comprende, tra gli altri appuntamenti, la tragicommedia “Trois Ruptures” di Rémi De Vos, “Partitura Medea” di Franco Reina e un’anteprima assoluta in forma di reading scenico tratta da “Avventure postume di personaggi illustri” di Roberto Alajmo e Marco Carapezza.

Un grande salotto dei libri nel cuore di Palermo – Una parte importante di LOGOS sarà dedicata anche all’editoria. Oltre 60 editori, circa la metà dei quali siciliani, saranno presenti a Parco Villa Filippina insieme ai librai della città.

Gli storici portici del parco ospiteranno stand e piccoli salotti letterari, trasformando l’area espositiva in uno spazio nel quale incontrare autori ed editori, confrontarsi e naturalmente scoprire e acquistare libri.

All’interno del festival troveranno spazio anche diversi riconoscimenti letterari. Nasce con LOGOS il Premio PÈLAGOS BPER, dedicato alle personalità capaci di raccontare attraverso letteratura, arte e pensiero la complessità del Mediterraneo. La prima edizione sarà assegnata alla scrittrice francese Maylis de Kerangal. Saranno inoltre protagonisti il Premio The Bridge, un appuntamento dedicato al Premio Strega e alla figura di Maria Bellonci e il Premio Nicola Bravo, rivolto a un giovane artista dell’Accademia di Belle Arti di Palermo.

Promosso dalla casa editrice Kalós di Giovanni Lo Giudice, in collaborazione con Logos–Associazione Culturale ETS, presieduta da Christian Guzzardi, e con il Parco Villa Filippina, gestito da Marcello Barrale e Lisa Cosentino, con il Patrocinio di Regione Siciliana–Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, ARS (Assemblea Regionale Siciliana), Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Confcommercio Palermo e ALI Palermo (Associazione Librai Italiani), INAF (Istituto Nazionale di Astrofisica), in collaborazione con Associazione Siciliana Editori, Gabinetto Scientifico Letterario G.P. Vieusseux, Corecom Sicilia, Assemblea Regionale Siciliana Servizio della Biblioteca e Archivio Storico, il festival ha come mediapartner Lucia Libri e Balarm. Il Festival si avvale anche della collaborazione di ABAPA–Accademia Belli Arti Palermo e del Centro Sperimentale di Cinematografia–Sede Sicilia.

www.logosfestival.it