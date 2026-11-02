Il Comune di Campobello di Mazara cerca partners per organizzare la quarta edizione della sagra della Nocellara del Belìce del 14 e 15 novembre prossimi. La manifestazione di interesse è pubblicata all’albo pretorio online del Comune (ma potete leggerla anche qui) e c’è tempo sino ad oggi (2 novembre) per presentare la domanda all’ente. Si tratta di due giorni che l’Amministrazione comunale vuole dedicare all’oliva da mensa e all’olio extra vergine d’oliva con 50 stand espositivi, degustazioni di prodotti tipici, convegni, spettacoli musicali e iniziative culturali. Il Comune ha già inoltrato richieste di contributo alla Regione Siciliana e al Libero Consorzio Comunale di Trapani, per un importo complessivo di 10 mila euro. «L’Amministrazione comunale intende, altresì, avviare un percorso volto a istituzionalizzare la manifestazione, assumendone la titolarità e il coordinamento istituzionale, al fine di assicurarne la continuità nel tempo, consolidarne il valore promozionale e garantirne una gestione organizzativa coerente con gli obiettivi di interesse pubblico», c’è scritto nella manifestazione di interesse pubblicata.

Possono partecipare associazioni che operano nei settori culturale, turistico, agricolo, enogastronomico, commerciale, ricreativo e della promozione territoriale, «in possesso di adeguate capacità organizzative e interessate a collaborare alla realizzazione della manifestazione». Intanto, già da metà ottobre, circola sui social la locandina dell’evento dove a fianco dei loghi istituzionali (Ars, Libero Consorzio provinciale, Assessorato regionale alle attività produttive, Parco di Selinunte, associazione “Città dell’olio” e Comune) c’è anche quello dell’associazione “Voce pubblica” di Campobello di Mazara che, sul proprio profilo Facebook, ha pubblicato il modulo per l’assegnazione dello stand, indicando anche l’Iban.

Nella bozza di programma dell’Amministrazione comunale figurano: street band, convegno sulle caratteristiche organolettiche dell’olio (al cineteatro Olimpia), concerto musicale in piazza, visita autorità civili e militari, degustazione di olio presso i frantoi, esibizione di gruppi folk, screening medici, convegno “Sapori e profumi dell’olio novello” all’ex chiesa dell’Addolorata e consegna di onorificenze a tutti i partecipanti.