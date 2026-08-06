Dal 16 al 23 agosto Pianto Romano – che deve il suo nome al fatto che questa contrada era un terreno coltivato a vigne, appartenuto alla famiglia dei Romano (Li chianti di li Romanu) – ospita la prima edizione della rassegna “Teatro e Memoria”, ideata e promossa dall’associazione “Segesta nel sogno APS”, con la direzione artistica di Enrico Stassi. Quattro produzioni dedicate ai temi della memoria, della nostra storia recente, della legalità e dei diritti trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto uno dei luoghi più significativi della storia d’Italia. Non soltanto una rassegna teatrale, ma un invito a riscoprire Pianto Romano, il luogo simbolo della Battaglia di Calatafimi del 15 maggio 1860, custode di una memoria collettiva che continua a parlare al presente.

“La rassegna – spiega Stassi – nasce proprio con questo obiettivo: portare il pubblico in un luogo che ha segnato la storia del Paese, facendone un centro di produzione culturale capace di unire memoria, arte e comunità, trasformando così i luoghi della memoria in laboratori di partecipazione e crescita civile. Da sempre il Teatro è luogo di memoria e, fin dall’antica Grecia, non c’era polis che non avesse il suo teatro, perché il rito drammaturgico che vi si rappresentava – celebrando memoria, mito e contraddizioni – suggellava la sua identità comunitaria. Questa prima edizione di “Teatro e Memoria” intende contribuire alla valorizzazione di Pianto Romano quale importante bene culturale del territorio di Calatafimi Segesta, nel pieno rispetto della sua identità e del suo significato storico”.