Dal 19 al 21 settembre in tutta Italia si organizzano iniziative di “Puliamo il Mondo”. Centinaia di migliaia di volontari al lavoro per ripulire strade, piazze, parchi urbani dai rifiuti abbandonati. Il Circolo Legambiente Crimiso di Castelvetrano il 20 settembre, insieme ai cittadini volontari provvederà alla pulizia della via della Cittadella, strada che costeggiando il Parco Archeologico conduce alla via Marco Polo a Marinella di Selinunte. I volontari si raduneranno alle 9,00 presso il Piazzale delle Metope per la registrazione e la distribuzione dell’occorrente per la raccolta dei rifiuti.

L’attività consentirà di liberare le aiuole che costeggiano la via da bottiglie, sacchetti e quanto i fruitori hanno “dimenticato” tra le piante. Al termine i rifiuti debitamente insaccati e differenziati verranno caricati dalla ditta Sager srl. L’iniziativa è aperta a coloro che hanno a cuore il decoro del nostro territorio.