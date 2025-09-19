Tante le iniziative promosse dai circoli che fanno parte della rete siciliana di Legambiente e che rientrano nel programma della sesta edizione di Sicilia Munnizza Free, progetto nazionale per liberare la Sicilia dai rifiuti verso l’Economia Circolare, ma saranno in buon numero anche quelle organizzate in autonomia da diversi Comuni dell’isola che hanno scelto di aderire a Puliamo il Mondo.

Nella giornata di sabato 20 settembre da segnalare l’attività organizzata dal Circolo Crimiso di Castelvetrano per la pulizia di Via della Cittadella in località Marinella di Selinunte, quella del Circolo Legambiente Palermo che si svolgerà nell’area del Parco urbano di Piazza Campolo e quella molto articolata del Circolo Il Cigno di Caltagirone, la cui iniziativa, in collaborazione con il Comune di Caltagirone e altre realtà locali, sarà avviata nel pomeriggio e prevede la raccolta dei rifiuti abbandonati nell’area a verde sovrastante la Piazza Falcone e Borsellino, intorno il Palazzo del Tribunale. Conclusa l’attività di pulizia in un’area predisposta verrà dipinta una bandiera della Palestina a testimoniare la vicinanza della cittadinanza alla vicenda di Gaza. Seguiranno letture e interventi sul tema della Pace in preparazione della marcia Perugia – Assisi.

“Quelle che verranno poste in essere nelle prossime settimane e nei prossimi mesi sotto l’egida di Puliamo il Mondo sono azioni di pulizia che si configurano come veri e propri atti d’amore per prendersi cura in prima persona dei nostri territori, trasformando luoghi degradati in spazi di bellezza, incontro e partecipazione. Attraverso gesti semplici ma concreti, come raccogliere rifiuti o restituire vita a un’area abbandonata, Puliamo il Mondo è un’occasione per cittadini, scuole, amministrazioni locali e associazioni di essere protagonisti del cambiamento. Una buona causa da abbracciare insieme, perché è solo così che possiamo costruire territori più giusti, sani e vivibili”, afferma Claudia Casa, responsabile Economia Circolare per Legambiente Sicilia.