Una sfida tra i big, ossia tra il sindaco di Castelvetrano e Mazara del Vallo. La corsa alla presidenza del Libero Consorzio provinciale di Trapani si annuncia infuocata. Ieri il sindaco di Mazara Salvatore Quinci ha ufficializzato la candidatura. Qualche giorno addietro lo aveva fatto il sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini sul quale l’intero centro destra ha riposto fiducia. L’annuncio di Quinci confonde ora le idee. Soprattutto perché il sindaco di Mazara del Vallo nella sua Giunta ha esponenti di centro-destra e lui stesso ha strizzato l’occhio anche a Fratelli d’Italia. Ma il partito della Meloni ha deciso di candidare Lentini.

Quinci si muove buttando tutto sull’impegno civico e non parla di partiti: «Una scelta motivata dall’esperienza amministrativa maturata sul campo, al fianco dei cittadini, e da una visione chiara per il futuro: costruire una provincia più solida, unita e giusta», dice. E aggiunge: «In questi anni abbiamo dimostrato che un’altra Mazara è possibile. Ora voglio provare a dimostrare che un’altra provincia lo è altrettanto. È il momento di mettersi al servizio di un’idea più grande, che unisca territori e persone attorno a un progetto esclusivamente civico e condiviso, che faccia rete tra i tanti amministratori che giornalmente si spendono in modo instancabile per la propria comunità. A mio sostegno, infatti, ci sarà una lista dal nome “Salvatore Quinci Presidente” pronta ad accogliere chiunque abbia come unico obiettivo il buon governo e la buona amministrazione». Quinci s’appella ai movimenti civici della provincia.

AUTORE. Redazione