Nessuna spaccatura, almeno come avvio di discussione: il centro destra andrà unito alle prossime elezioni provinciali di aprile. È quanto è stato ribadito nel tavolo politico che ha visto insieme il presidente provinciale FdI Maurizio Miceli (era presenta anche il deputato regionale Giuseppe Bica), Toni Scilla (segretario provinciale FI), il deputato regionale e assessore Mimmo Turano e la coordinatrice provinciale Eleonora Lo Curto per la Lega, Giacomo Scala e Vito Gancitano per la Democrazia Cristiana, Maria Pia Castiglione per “Noi moderati” e Salvatore Montemario per l’Mpa. Dal tavolo è emersa una comune strategia per affrontare le elezioni provinciali. Una nuova riunione è stata convocata per giovedì 6 marzo, durante la quale si dovranno definire le linee programmatiche del territorio provinciale e iniziare la discussione sulle candidature.

AUTORE. Redazione