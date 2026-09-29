Un intervento urgente di messa in sicurezza della strada provinciale 29 Trapani-Salemi. A richiederlo è la consigliera comunale di Salemi Giusy Spagnolo che ha scritto una nota al presidente del Libero Consorzio provinciale Salvatore Quinci. «In più punti il manto stradale presenta cedimenti e tratti sconnessi, che rendono la strada pericolosa da percorrere. Alle prime piogge, inoltre, fango e detriti si riversano sulla carreggiata, aggravando ulteriormente le condizioni di sicurezza», scrive la Spagnolo. Per la sistemazione dei tratti in frana o in dissesto della strada provinciale 29 risulta avviata una gara di manutenzione straordinaria, importo a base d’asta di 2,3 milioni. Giusy Spagnolo chiede lo stato della procedura della gara d’appalto.