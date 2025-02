Sarà una corsa contro il tempo, anche se sindaci e consiglieri comunali sono già pronti per affrontare una campagna elettorale che stavolta riguarderà solamente chi ricopre già incarichi di consigliere comunale. Si svolgeranno domenica 27 aprile in Sicilia le elezioni di secondo livello per scegliere i presidenti e i consiglieri dei Liberi consorzi comunali di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani e i componenti delle assemblee delle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina. La data è stata stabilita dal Presidente della Regione Renato Schifani con decreto. A votare non saranno i semplici cittadini ma solamente chi è già consigliere comunale. Si vota solo in un giorno, dalle 8 alle 22. Tornano, dunque, dopo anni di Commissariamento i Presidenti dei Liberi Consorzi provinciali e i Consigli.

