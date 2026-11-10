Un avviso «urgente e straordinario» interno per richiedere disponibilità di medici a effettuare prestazioni aggiuntive nei pronti soccorsi degli ospedali in provincia. È quello che ha pubblicato l’Asp Trapani che deve correre ai ripari per far fronte alla critica situazione in cui si ritrovano le aree d’emergenza degli ospedali in provincia di Trapani, dove mancano i medici. A fine novembre scadrà la convenzione con la società esterna a cui l’Asp Trapani si è affidata per la copertura (con medici) di alcuni turni scoperti. Ossia, nel calendario delle turnazioni, lì dove non è stato possibile coprire le turnazioni col personale dipendente dell’Asp, sino a oggi è venuta in soccorso la società esterna fornendo i medici. A fine novembre, però, scadrà questo servizio. E l’Asp “sollecita” ora i propri medici affinché possano fare prestazioni aggiuntive «al di fuori dell’orario di lavoro ordinario e/o straordinario, anche nei giorni festivi, il sabato e la domenica e i notturni». Per reclutare personale medico per i pronto soccorsi l’Asp Trapani ha disposto anche la deroga al requisito dell’anzianità di servizio aziendale di almeno sei mesi previsto dal vigente regolamento in materia per l’accesso alle prestazioni aggiuntive.