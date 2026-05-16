Il Sindaco di Castelvetrano Giovanni Lentini ha firmato l’ordinanza relativa alla prevenzione e al controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori, con particolare riferimento alla zanzara tigre (Aedes albopictus) e alla zanzara comune (Culex pipiens). L’ordinanza, in vigore dal 15 maggio al 31 ottobre 2026, contiene una serie di disposizioni e prescrizioni rivolte a cittadini, proprietari di immobili, amministratori di condominio, attività agricole, vivai, cantieri, attività commerciali e soggetti pubblici e privati, finalizzate alla prevenzione della proliferazione delle zanzare e alla tutela della salute pubblica. Il provvedimento si inserisce nell’ambito delle misure previste dal Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi 2020–2025 e recepisce le indicazioni del Ministero della Salute e dell’ASP di Trapani, alla luce dell’aumento dei rischi sanitari connessi alla diffusione di virus come Dengue, West Nile e Chikungunya.

Tra le principali disposizioni previste:

• eliminazione dei ristagni d’acqua;

• corretta manutenzione di tombini, grondaie e aree esterne;

• trattamenti larvicidi periodici;

• obblighi specifici per cantieri, vivai, orti, condomini e attività produttive;

• regolamentazione degli interventi adulticidi nel rispetto della salute pubblica, dell’ambiente e degli insetti impollinatori.

L’Amministrazione Comunale avvierà inoltre una campagna di informazione e sensibilizzazione per promuovere comportamenti corretti e responsabili da parte della cittadinanza. La popolazione è invitata alla massima collaborazione, ricordando che il contrasto alla proliferazione delle zanzare può essere efficace solo attraverso l’impegno congiunto di istituzioni e cittadini. Le violazioni alle disposizioni previste dall’ordinanza comportano sanzioni amministrative da 50 a 500 euro.

Le zanzare sono piccoli insetti la cui puntura, oltre ad essere fastidiosa, può trasmettere malattie pericolose come il virus del Nilo Occidentale, la Dengue e la Chikungunya. In Italia ci sono stati focolai di febbre da Chikungunya nel 2007 e 2017 e casi di West Nile nel 2018.

Le sorgenti delle zanzare sono le acque ferme o le zone umide delle aree verdi dove le zanzare depositano le uova che, schiudendosi, danno luogo alle larve e quindi alle zanzare. Mentre la lotta contro le zanzare adulte richiede l’uso si sostanze tossiche anche per l’uomo e l’ambiente, la prevenzione consente di eliminare la moltiplicazione delle zanzare evitando la presenza delle sorgenti oppure intervenendo sulle larve nelle sorgenti che non si possono eliminare.