Nuove opportunità di lavoro nell’ambito del progetto POFIS – Polo Formativo e di Inclusione Socio-Lavorativa della città di Marsala. È stato pubblicato un avviso pubblico per la selezione di diverse figure professionali che saranno coinvolte nella realizzazione delle attività di formazione, orientamento, inclusione sociale e inserimento lavorativo previste dal progetto.

La prima scadenza per presentare le candidature è fissata alle ore 12:00 del 20 ottobre 2026. POFIS è un progetto finanziato attraverso il Programma Nazionale “Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027”, con risorse FESR/FSE Plus, e nasce con l’obiettivo di favorire nuove opportunità di crescita professionale e inclusione sociolavorativa, valorizzando le competenze e le risorse del territorio.

La selezione è promossa dal Centro Studi e Ricerche del Mediterraneo, in qualità di capogruppo del raggruppamento costituito insieme al Consorzio Sol.Co – Rete di Imprese Sociali Siciliane e all’Associazione Connessioni Umane ETS.

Il bando prevede la selezione di professionisti con competenze in diversi ambiti, dal sociale alla formazione, dal turismo all’organizzazione di eventi. In particolare, le figure ricercate sono: psicologi, operatori commerciali, operatori turistici, organizzatori di eventi, educatori professionali sociopedagogici, pedagogisti e animatori sociali.

Sono inoltre previste selezioni per esperti in politiche del lavoro e mercato occupazionale, orientamento professionale e placement, sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione dei dati personali (GDPR), avvocati e coordinatori esperti di formazione professionale.

Le attività saranno finalizzate a sostenere i percorsi di orientamento, accompagnamento al lavoro, formazione e partecipazione dei destinatari del progetto, attraverso un approccio integrato che coinvolgerà professionisti e operatori del territorio.

Requisiti e modalità di partecipazione

Per partecipare alla selezione è necessario possedere i requisiti generali e specifici indicati nell’avviso, che variano in relazione alla figura professionale per la quale si presenta la candidatura. Sono richiesti, a seconda del profilo, titoli di studio, abilitazioni professionali, competenze specialistiche ed esperienze maturate nei rispettivi settori. Le tipologie contrattuali e la durata degli incarichi variano in base alle mansioni previste. Il bando contempla sia rapporti regolati dal contratto collettivo delle cooperative sociali sia collaborazioni professionali con partita IVA.

La candidatura dovrà essere accompagnata dalla documentazione richiesta, tra cui il curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, e una copia di un documento di identità in corso di validità.

Le domande potranno essere presentate attraverso le modalità indicate nell’avviso, tra cui la posta elettronica certificata all’indirizzo cerm.onlus@pec.it, la consegna a mano presso le sedi individuate e la raccomandata con ricevuta di ritorno. È inoltre prevista la possibilità di candidatura attraverso la Long List del Consorzio Sol.Co.

L’avviso prevede tuttavia una particolarità: a partire dal 21 ottobre resterà attivo per consentire la raccolta di ulteriori candidature, che potranno essere valutate dai partner in caso di necessità di personale integrativo durante lo svolgimento delle attività progettuali. La valutazione dei candidati sarà affidata a una commissione composta dai rappresentanti degli enti partner e terrà conto dei titoli di studio, delle esperienze professionali, delle qualifiche possedute e di un colloquio di selezione. L’iniziativa rappresenta un’opportunità per professionisti interessati a contribuire a un progetto che punta a rafforzare l’inclusione sociale e lavorativa e a sviluppare nuove competenze sul territorio di Marsala.

Tutti i dettagli del bando, i requisiti specifici per ciascuna figura professionale e i modelli per presentare la domanda sono disponibili al seguente link:

https://www.cermonlus.it/pofis-polo-formativo-e-di-inclusione-sociolavorativa-della-citta-di-marsala-bando-di-selezione-personale-aggiornato/