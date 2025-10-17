Sul recupero dell’antica Vasca selinuntina c’è un progetto redatto dai tecnici di Siciliacque con l’avallo del capo della Direzione IV, Vincenzo Barresi ma che poco si conosce. Ecco perché il club Unesco di Castelvetrano, l’Archeoclub, l’associazione “Prima Archeologica” di Partanna e la Pro Loco hanno chiesto la convocazione di un incontro pubblico affinché i tecnici possano illustrarlo. Il sito archeologico ha subìto notevoli danni a causa dell’incuria, «e anche dei recenti scavi eseguiti nelle vicinanze», chiarisce in una nota il Club Unesco di Castelvetrano. I recenti scavi di cui parla il Club riguardano il potenziamento del sistema idrico di adduzione da Montescuro ovest verso Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala. «Siciliacque – spiegano dal Club Unesco – per questo progetto ha ricevuto dalla Soprintendenza ai beni culturali di Trapani una valutazione positiva del progetto a condizioni, però, che venissero realizzate opere mitigative e compensative». Da qui il progetto di recupero del quale ora il cartello di associazioni chiede di conoscerne il contenuto.