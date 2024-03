La quarta sezione penale della Corte d’Appello di Palermo ha emesso la sentenza nei confronti degli imputati del processo “Anno Zero”. A Vittorio Signorello gli è stata ridotta la pena a 18 anni di reclusione (in primo grado, nel febbraio 2022, era stato condannato a 21 anni); il campobellese Giuseppe Accardo è stato condannato a 5 anni rispetto ai 7 del primo grado; pena ridotta anche per Vito Bono: la condanna d’Appello è di 11 anni (in primo grado venne condannato a 17 anni). Pena ridotta rispetto al primo grado (25 anni) per Gaspare Como ora condannato a 22 anni; Giovanni Mattarella è stato condannato a 10 anni di reclusione (in primo grado 17 anni); Dario Messina è stato condannato a 22 anni e 6 mesi (in primo grado fu condannato a 25 anni). Pene di primo grado confermate, infine, per: Maria Letizia Asaro (4), Carlo Cattaneo (16), Bruno Giacalone (17), Calogero Giambalvo (4), Carlo Lanzetta (4), Nicola Scaminaci (4).

AUTORE. Redazione