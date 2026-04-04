La privacy sarebbe stata violata e da qui è scattata la denuncia da parte di due docenti del Liceo Scientifico “Michele Cipolla” di Castelvetrano. C’è un’indagine in corso dei carabinieri su quanto sarebbe accaduto settimane addietro. Secondo il racconto dei due docenti una terza persona avrebbe letto le conversazioni di chat tramite il web WhatsApp che risultava attivato in uno dei pc della scuola. Di norma il collegamento al pc del WhatsApp sul telefonino avviene da parte del proprietario che poi, una volta terminato l’utilizzo, dovrebbe scollegarlo. In questo caso, invece, sarebbe rimasto collegato e una terza persona (dipendente sempre dello stesso Liceo) avrebbe visto le conversazioni di chat ed è stato denunciato.