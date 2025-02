L’aria di primavera, il sole caldo dei pomeriggi luminosi e quella voglia matta di condividere momenti di pura spensieratezza. Se siete alla ricerca di queste vibrazioni, il Momentum Resort di Selinunte ha pensato a diverse soluzioni per voi a partire da:

“ MOMENTUM ESCAPES PER DUE ” che include:

Un pranzo di una portata principale (a scelta tra un primo o un secondo) e un dessert con acqua e caffè inclusi nel nostro ristorante Agòra, un ristorante a Km 0 con le migliori specialità siciliane;

Un accesso di 60 minuti alla SPA (include vasca jacuzzi, sauna, bagno turco e zona relax);

Una camera d’appoggio dalle 12:00 alle 19:00 (su disponibilità)

Il costo del pacchetto in promozione è di € 150 a coppia fino al 30 di aprile (è necessario effettuare la prenotazione in anticipo per verificare la disponibilità della camera d’appoggio). Inoltre, è possibile estendere il relax con aperitivi e cene (alla carta) e trattamenti estetici (su prenotazione) con il 10% di sconto.

“ SPA & DINNER ” include:

Un accesso di 60 minuti alla SPA (include vasca jacuzzi, sauna, bagno turco e zona relax).

Una cena di tre portate (antipasto, primo oppure secondo e dessert, bevande escluse)

Il costo del pacchetto in promozione è di € 60 euro a persona fino al 30 di Aprile

“ LUNCH & SPA ” include:

Un pranzo di una portata principale (a scelta tra un primo o un secondo) e un dessert con acqua e caffè inclusi nel nostro ristorante Agòra, un ristorante a Km 0 con le migliori specialità siciliane;

Un accesso di 60 minuti alla SPA (include vasca jacuzzi, sauna, bagno turco e zona relax).

Il costo del pacchetto in promozione è di € 45 euro a persona fino al 30 di aprile

“ DAY SPA ” include:

Un accesso per 60 minuti alla SPA con vasca jacuzzi, sauna, bagno turco e zona relax.

Thè o tisana rilassante da poter consumare nel nostro Lounge Bar

Il costo del pacchetto è di € 30,00 a persona.

“ MAGICI MOMENTI PER DUE ” include:

Un accesso per 90 minuti alla SPA con vasca jacuzzi, sauna, bagno turco e zona relax.

Bottiglia di bollicine accompagnata da finger food o tagliata di frutta

Il costo del pacchetto in promozione è di € 130,00 a coppia fino al 30 di aprile

PER INFO E PRENOTAZIONI:

+39 0924 941046

info@momentumresort.com

www.momentumresort.com

AUTORE. Redazione