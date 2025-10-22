Si terrà domenica 27 ottobre a Castelvetrano la seconda edizione della “Camminata in rosa” organizzata da un’idea di Francesca Impallari, con la collaborazione di un cartello di associazioni e il patrocinio del Comune. L’iniziativa promuove il tema della prevenzione dei tumori, non soltanto con una diagnosi precoce ma anche con la consapevolezza di ciò che scegliamo ogni giorno per il nostro benessere. Madrina della “Camminata in rosa” sarà l’attrice Luana Rondinelli. «La Camminata è dedicata a tutte le persone che hanno lottato contro la malattia a chi sta ancora lottando a chi purtroppo non ce l’ha fatta, dimostrando che la prevenzione può fare davvero la differenza». L’iniziativa si concluderà al sistema delle piazze dove si terrà un talk sulla prevenzione, con intermezzi musicali a cura degli allievi della Musicartculture. Al termine la Fontana della Ninfa si tingerà di rosa. I gadgets si potranno ritirare alla Musicart culture di via Giovanni Giacalone, 3 a Castelvetrano. Info: 3899963748.