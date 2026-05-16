Il Sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini ha firmato l’Ordinanza contenente le misure di prevenzione contro gli incendi boschivi e d’interfaccia. Tutti i proprietari, affittuari e detentori di terreni, aree incolte e spazi verdi privati sono obbligati, entro il 15 giugno 2026, a provvedere alla pulizia delle aree di propria competenza mediante la rimozione di sterpaglie, erbacce, rovi, vegetazione secca, rifiuti e qualsiasi materiale che possa costituire pericolo di incendio. Dal 15 maggio al 31 ottobre 2026 è vietato accendere fuochi. Saranno consentite esclusivamente combustioni controllate di residui agricoli nei periodi e con le modalità previste dall’ordinanza, previa comunicazione al Corpo Forestale.

L’ordinanza prevede inoltre:

• il mantenimento costante delle aree in condizioni di sicurezza;

• il divieto di abbandono di rifiuti;

• l’obbligo di pulizia di siepi e rami che invadono strade e marciapiedi;

• sanzioni amministrative e responsabilità civili e penali per i trasgressori.

L’Amministrazione comunale invita tutti i cittadini alla massima collaborazione per tutelare il territorio, la sicurezza pubblica e l’ambiente durante la stagione estiva.

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