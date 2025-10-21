Si è svolta lo scorso mercoledì 11 ottobre presso l’aula consiliare del comune di Castelvetrano la presentazione della IV edizione del premio letterario internazionale Selinunte: il premio ha lo scopo principale di contribuire alla valorizzazione del territorio selinuntino e nel contempo onorare la memoria di illustri studiosi ad esso legati .

Agli interventi istituzionali di saluto del presidente del consiglio comunale di Castelvetrano e dell’assessore alla cultura , del vicesindaco di Campobello di Mazara e del sindaco di Castelvetrano sono seguiti gli interventi di alcuni familiari degli intestatari delle varie sezioni .

Il comitato organizzatore del premio, costituito da rappresentanti delle associazioni Società Dante Alighieri, Panta Rei-Banca del libro e Archeoclub Emi Selinios, hanno illustrato il regolamento e le schede di presentazione.

La IV edizione del premio, che ha già ricevuto il gratuito patrocinio dei comuni di Campobello di Mazara e Castelvetrano, del Parco Archeologico di Selinunte-Cave di Cusa e Pantelleria, della fondazione Sebastiano Tusa e dell’Arcipretura di Castelvetrano, è stata implementata di tre sezioni dedicate ad altrettanti personaggi illustri:Berto Giambalvo ( narrativa in dialetto siciliano), Marilena Monti ( narrativa in lingua italiana) e Virgilio Titone ( ambito storico sociale); le altre sezioni confermate sono: premio “Rosario Di Bella” ( ambito umanistico-letterario), premio “Vincenzo e Sebastiano Tusa” ( ambito archeologico ), premio “Gianni Diecidue” (poesia in lingua italiana),premio “Paola Grassa”(poesia in dialetto siciliano), premio “Ferruccio Centonze” (teatro); una sezione a parte, anche per la IV edizione, è stata prevista per gli studenti delle scuole primarie e secondarie: “KOUROI”.

La scadenza della presentazione degli elaborati è fissata al 30 Novembre 2025.

Per informazioni e/o delucidazioni ci si può rivolgere a:

Enza Accardo tel. 3296171247; Mirella Cancemi tel. 3381445679; Mimmo Di Bella tel. 3493792187.