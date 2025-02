In attesa dell’imminente partenza dell’edizione 2025, Futuris Srls ha presentato il Carnevale di Sciacca 2026 alla grande platea di operatori turistici internazionali presente a Milano alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo, svelando le date della manifestazione del prossimo anno, che si terrà sabato 14, domenica 15, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026.

Il Carnevale di Sciacca è quindi il primo carnevale in Italia ad annunciare le date dell’edizione del 2026 e lo ha fatto in grande stile, agli operatori del turismo nazionale ed internazionale, con un anno di anticipo con l’obiettivo di proporsi sul mercato turistico con un’adeguata programmazione. L’iniziativa rientra tra le attività studiate dall’organizzazione del Carnevale che, grazie all’affidamento pluriennale, può già dedicarsi alla lavorazione e alla promozione del Carnevale di Sciacca per i prossimi 12 mesi.

“Da quando abbiamo assunto l’organizzazione pluriennale del Carnevale, ci siamo focalizzati non solo sull’organizzazione del Carnevale 2025 ormai imminente, ma anche sul gettare le basi per un rilancio della manifestazione negli anni a venire – dichiarano Antonio Di Marca e Giuseppe Corona di Futuris e Cosimo Rizzuto di Record – Non a caso siamo alla BIT per presentare le date del Carnevale 2026 con un anno di anticipo. La presenza alle fiere del turismo è fondamentale per far conoscere il nostro Carnevale a un pubblico sempre più vasto, attirando turisti e appassionati non solo dal territorio regionale. Questa manifestazione ha il potenziale per attrarre turismo anche nazionale ed internazionale, ma per farlo serviva un affidamento pluriennale dell’organizzazione che adesso garantirà una programmazione e una promozione nettamente migliori rispetto al passato”.

Presenti Francesco Dimino, Assessore al turismo del Comune di Sciacca, Filippo Bellanca, Consigliere Comunale del Comune di Sciacca, Elvira Amata, Assessore del Turismo della Regione Siciliana, Fabio Termine, Sindaco di Sciacca, Alberto Sabella, Consigliere Comunale del Comune di Sciacca.

AUTORE. Redazione