Alcuni giorni di vacanza dapprima a Perugia dove studia il figlio all’Università poi altri due da trascorrere a Roma prima di prendere l’aereo da Fiumicino per Palermo. Aveva programmato la vacanza così Maurizio Agola, 59 anni, un architetto di Campobello di Mazara che con la moglie e due dei tre figli, qualche settimana addietro, voleva vivere 4 giorni spensierati. Ma, purtroppo, non è stato così. Tutto bene a Perugia ma quando sono arrivati a Roma dove avevano prenotato – e pagato – su Booking.com l’appartamento in zona Castro Pretorio per due notti hanno trovato l’amara sorpresa: porta murata citofono ricoperto di plastica. Maurizio Agola l’appartamento a Roma lo aveva prenotato settimane addietro. Tutto regolare fino a un certo punto: foto e prezzo (allettante) su Booking.com e poi una manovra “strana” richiesta dalla struttura con messaggio: bonifico da effettuare su un iban che gli viene indicato al di fuori di booking.com, con coordinate bancarie che fanno riferimento a una filiale bancaria in Calabria.

Ma è quando Maurizio Agola e la sua famiglia arriva a Roma che scopre l’amara sorpresa e si trova costretto a cercare, in fretta e furia, un hotel dove dormire due notti. Booking.com ha contribuito con quasi 200 euro di buono. Maurizio Agola non ha fatto nessuna segnalazione alla polizia postale ma ha documentato di tutti i passaggi Booking.com che, già dall’indomani dell’accaduto, ha tolto dalla piattaforma l’appartamento “fantasma”. «La sicurezza e l’affidabilità della piattaforma sono una priorità assoluta. Verifichiamo ogni annuncio per individuare eventuali attività sospette tramite tecnologie all’avanguardia e team di esperti, e confermiamo che la struttura non è al momento prenotabile sul nostro sito. Nel caso segnalato, purtroppo l’host non è stato in grado di rispettare la prenotazione. Il nostro Servizio Clienti è intervenuto per offrire supporto, ma siamo comunque dispiaciuti per l’inconveniente causato al viaggiatore», ha replicato Booking.com a Fanpage.it.