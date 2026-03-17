L’azienda “Modione” di Castelvetrano ha ricevuto un prestigioso premio come “Miglior fornitore del 2025” da parte di Eismann, multinazionale tedesca che da oltre 35 anni serve oltre 300.000 famiglie in Italia. L’azienda fondata da Lorenzo Russo si occupa di prodotti gastronomici della tradizione siciliana curando attraverso i loro disciplinari di produzioni ricette tipiche siciliane realizzate con materie prime coltivate non in serra ma a campo aperto, secondo la loro stagionalità.

L’azienda Modione produce nella Valle del Belice olio e olive di cultivar autoctona “Nocellara del Belice” oltre ad una vasta varietà di alimenti gourmet e vini autoctoni tra i quali il Nero d’Avola , lo Zibibbo ed il Marsala. “Il premio di cui l’azienda si pregia, è dedicato piccoli produttori locali – ci tiene a sottolineare Russo – per il loro contributo a lasciare integra la tradizione legata all’ecslusività dei nostri prodotti. I prodotti di Tenuta Modione sono acquistabili esclusivamente da Eismann Italia da oltre 15 anni”.