Un’altra grande soddisfazione per l’istituto CAT di Campobello di Mazara in particolare per 2 alunni della classe la classe 4^ A, Gabriele Giambalvo e Graziano Umberto Maria risultati vincitori del concorso “Terre senza mafia”, l’argomento di quest’anno era “Come combattere la mafia ogni giorno?” promosso dall’Opera Mons. Gioacchino Di Leo ODV, con il Patrocinio della Diocesi di Mazara del Vallo e del Comune di Marsala. La premiazione è avvenuta sabato 18 maggio 2024 presso il Centro socio-educativo “I giusti di Sicilia” di Marsala. (Piazza della Vittoria n. 4), alla presenza delle autorità civili e di sua eccellenza monsignor Angelo Giurdanella e di don Francesco Fiorino referente del concorso.

Sono orgogliosa dei traguardi raggiunti dai nostri studenti – ha precisato la docente Leggio Vincenza– promuovere l’educazione e la cultura della legalità a scuola significa educare gli alunni al rispetto della dignita’ della persona umana, attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri, con l’acquisizione delle conoscenze e l’interiorizzazione dei valori che stanno alla base della convivenza civile, cooperando tra loro e acquisendo una capacita’ critica tale da prendere posizioni su comportamenti sbagliati, partendo da piccoli gesti quotidiani che posso cambiare il mondo.

Anche in altre occasioni, i ragazzi del l’istituto CAT di Campobello, oltre a arricchire la loro conoscenza della realtà e stimolare la loro riflessione su argomenti importanti e difficili, ha saputo conquistare l’attenzione e ricevere apprezzamenti e consensi all’esterno della scuola.

AUTORE. Comunicato Stampa